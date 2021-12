Publicado edital para implantação da ciclovia de Jacarezinho

Referente à segunda etapa das obras da ciclofaixa e pista de caminhada

Foi publicado nesta quarta-feira (dia 1.°) o Edital de Licitação para implantação da Ciclovia Perimetral e revitalização da Pista de Caminhada, localizada entre a Avenida Brasil, paralelo à BR 153, passando pela PR 431 e finalizando no início da Rua São Paulo, região da Vila São Pedro (Tomada de Preços nº 22/2021).

A obra consiste na recuperação da faixa existente e ampliação de uma faixa adicional para delimitar e separar os dois sentidos de fluxo de ciclistas e pedestres. Além da revitalização do pavimento, através de tratamento superficial duplo (TSD), haverá a implantação de sistema de iluminação com postes em aço e luminárias duplas de 50W em LED; plantio de gramas para proteção de taludes e plantio de árvores ornamentais, palmeiras, arbustos e flores.

No início e final da ciclovia deverão ser implantadas duas praças, conforme apresentado em projeto, as quais contarão com pavimento regular em bloco de concreto (paver), equipamentos para prática de atividades físicas, alongamento e lazer infantil (parquinhos). As praças deverão também receber tratamento paisagístico, iluminação, bancos, lixeiras, dentre outros, que serão essenciais para o seu uso.

O projeto foi desenvolvido de acordo com as normas do Departamento de Estradas de Rodagem – D.E.R. e Departamento Nacional de Infraestrutura do Transporte -DNIT, visando garantir sua qualidade e confiabilidade por meio de soluções que atendam técnica e economicamente as necessidades e expectativas da Prefeitura de Jacarezinho.

Ao todo é prevista o TSD de 13.754,76 m2, em duas pistas de 1,50 m, o que corresponde ao percurso de 9.169,84 metros. Também serão instalados 225 postes de iluminação em LED.

O valor máximo da licitação é de R$ 1.449.849,32 , viabilizados por meio de duas emendas parlamentares.

Serviço:

Modalidade: Tomada de preços, tipo Menor Preço Global em regime de empreitada. Credenciamento: até às 13 horas e 30 minutos do dia 20 de dezembro de 2021. Abertura: 13:45 horas do dia 20 de dezembro de 2021.

Informações Complementares: Os interessados em retirar o referido Edital, deverão solicitá-lo ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, Estado do Paraná, via e-mail (licitacao@jacarezinho.pr.gov.br) Fone (43) 3911-3018, sem nenhum custo por parte do solicitante.