Programas zeram déficit habitacional em Cornélio Procópio

Prefeito Amin Hannouche anuncia novas casas e a entrega de lotes urbanizados

O prefeito Amin Hannouche (PSD) anunciou uma série de investimentos para zerar o déficit habitacional em Cornélio Procópio, com a construção de novas casas e a entrega de lotes urbanizados. São 350 novas casas pela Cohapar e outros 800 lotes urbanizados.

“O governador Ratinho Junior já liberou pela Cohapar 350 casas. Em breve será realizado a licitação para construção dessas novas moradias, que vai ser a segunda etapa do Conjunto Professora Martha Dequech e a segunda etapa também das moradias no distrito de Congonhas”, anunciou o prefeito.

Amin Hannouche destacou ainda a parceria com o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), que representa o município na Assembleia Legislativa. “É um deputado que conhece Cornélio Procópio e as nossas necessidades e não mede esforços para atender às demandas junto ao Governo do Paraná”, reforça.

Casa Fácil Paraná — Amin Hannouche informa ainda que os futuros moradores poderão pleitear R$ 15 mil por imóvel para custeio do valor de entrada da casa própria. “É o maior programa habitacional do Brasil. O Estado vai subsidiar o valor da entrada moradia, um dos principais entraves para um famílias adquirir sua própria casa”.

Outro programa prevê a entrega de 800 lotes urbanizados a famílias que não serão atendidas pela Casa Fácil Paraná. “Isso vai ser muito bom porque temos uma demanda alta ainda”, informa o prefeito. A prefeitura vai providenciar toda a infraestrutura dos loteamentos, como a implantação de galerias de águas pluviais e meio fio, pavimentação asfáltica e ligação de luz, água e esgoto.

Segundo o prefeito, tão logo os recursos estejam disponíveis e liberados, as obras de infraestrutura serão iniciadas. “A partir do momento em que município fizer isso, o loteamento estará apto para ser entregue a população, que vai iniciar a construção das casas”, reafirma.

Emendas — Os lotes urbanizados estão localizados atrás da Companhia Iguaçu, uma área há pouco tempo considerada rural e que receberá toda a infraestrutura necessária. Amin Hannouche anunciou ainda que vai à Brasília nos próximos dias para pleitear recursos do governo federal, por meio de emendas parlamentares para garantir os investimentos em infraestrutura.

“Outubro é o mês em que os deputados federais têm o direito de apresentar emendas individuais ou coletivas, as chamadas emendas de bancadas. Vamos a Brasília para conseguirmos junto aos nossos representantes federais os recursos para fazer toda infraestrutura nesse loteamento atrás do Iguaçu. Isso não é barato. Custa muito dinheiro e a gente precisa realmente desse recurso para que isso possa acontecer”, conclui.