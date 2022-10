Programa “Sorriso Bom de Boca” em Cornélio Procópio

Desenvolvido pela prefeitura e iniciativa privada

Os cuidados com a higiene e saúde bucal são importantes durante toda a vida. Entretanto, precisam de uma atenção especial durante a infância, por ser uma fase crucial no desenvolvimento de hábitos saudáveis para a educação odontológica.

Foi nesse enfoque que um grupo de profissionais da área de saúde bucal em Cornélio Procópio reuniu em uma semana mais de 4 mil crianças em nova edição do programa “Sorriso Bom de Boca”. Durante o período de quatro dias – de 24 a 27 deste mês – alunos das escolas públicas e particulares receberam orientações sobre os cuidados permanentes com a higiene bucal.

A promoção tem à frente o grupo de profissionais da iniciativa privada “Empreender Sorrindo” e conta com a parceria do Lions Club, Associação Comercial e Empresarial (ACECP) e da Prefeitura do Município, através das secretarias municipais de Educação e Saúde e Colégio Major João Carlos Faria, entre outros órgãos.

As apresentações aconteceram no Centro Cultural Galdino de Almeida, com palestras e atividades artísticas enfocando os cuidados peculiares para manter os dentes sadios. Entre os participantes, a vice-prefeita Angélica Olchaneski; o governador do Distrito LD-6 do Lions; Luiz Guilherme Turchiari; o vereador Luiz Alberto Dib Canônico e o prefeito Amin Hannouche, entre outros convidados.

“Trata-se de um belíssimo trabalho de conscientização que já dura duas décadas. É uma acompanhar a alegria das crianças que aqui estão assistindo e participando. Trata-se de uma promoção que tem à frente esse grupo integrado pelas profissionais Maria Cristina Reghin Vital, Karen Antunes Farinha e Lúcia Helena Chechin Peixoto. É muito importante poder contar com pessoas focadas e que atingem o seu objetivo por se dedicarem a esse trabalho maravilhoso”, disse Hannouche.

O programa “Empreender Sorrindo” mantém como proposta difundir entre as crianças a importância da higiene bucal em diferentes estratégias, e vem sendo desenvolvido no município desde 2002. “Na verdade é um teatro versátil e, a cada ano, abre possibilidades de novos apoios para dramatizações, como foi este ano com a Escola Major (Adão Sottile), com crianças de 8° e 9° ano. São alunos que assumiram o voluntariado por livre e espontânea vontade”, destacou a integrante do grupo, Maria Cristina.

O objetivo do teatro, segundo ela, é trabalhar a ludicidade, a magia e o encantamento como forma de levar a saúde bucal de forma leve, desmistificando a questão do medo. “Este foi o nosso grande sonho desde o princípio. E o que move esse projeto é exatamente o aspecto prevenção”, complementou. Também contou com a participação de Paula Eloísa, do “Studio Paula Elô”, professora de coreografia da UTFPR.