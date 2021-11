Programa EducaTron em Bandeirantes

Romanelli entregou televisores, minicomputadores, teclados e pedestal

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) entregou equipamentos para o Centro Estadual Educacional Profissionalizante Ozório Gonçalves Nogueira em Bandeirantes e anunciou investimentos em turismo e assistência social.

Segundo o deputado, a entrega faz parte do programa EducaTron, que contém um conjunto de pacotes com equipamentos para salas de aula e utilizados pelos estudantes. Dentre os materiais estão televisores de 43 polegadas, minicomputadores, teclados e pedestal. As 12 salas de aula do centro educacional de Bandeirantes vão receber os equipamentos.

Os kits foram entregues em atendimento ao pedido das vereadoras Flávia Aparecida da Silva (PSD) e Sônia Regina Zambone (PSD) e dos vereadores Tiago Pobreza (PSB), Lei das Três Águas (PSB) e Alex Borba da Vidraçaria (PSD).

Durante a entrega dos equipamentos, os vereadores lembraram de outros investimentos já anunciados pelo deputado, como a liberação de R$ 200 mil para implantação de ciclovia e outros R$ 190 mil para instalação de centro de distribuição de alimentos. “A educação é o caminho que transforma a realidade da sociedade. A busca pelo conhecimento é o maior desafio dos educadores e educadoras. Daí a importância de incentivar e investir na educação tecnológica”.

O prefeito Jaelson Matta (Podemos), os ex-vereadores José Fernandes da Silva Junior e Wilson Aparecido de Souza, o provedor da Santa Casa, Gabriel do Vale e o diretor do Hospital São Lucas, Roberto Tavares, o major Jeferson Busnello, a diretora do centro educacional, Marcia Sauer, professores, equipe pedagógica e alunos também participaram da entrega de equipamentos.

Reportagem/Fotos: Jornal Folha do Norte