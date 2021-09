Pro Tork apoia 100% Democracia (vídeos)

Normal e tradicionalmente vazios nos feriados, hotéis de Brasília estão apresentando neste início de semana lotação máxima. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Distrito Federal (Abih-DF) apontam para uma ocupação de quase 100% nesta terça-feira, dia 7, data em que ocorrem as manifestações.

“A Pro Tork participa da luta pelos valores cívicos em defesa da Democracia e da ordem institucional”, afirmou, convicto, Marlon Bonilha, diretor-presidente da gigante multinacional sediada em Siqueira Campos, Norte Pioneiro.

O evento – que chamou a atenção mundial – está sendo monitorado pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), com apoio de equipes em campo. O centro reúne 29 órgãos, instituições e agências do GDF voltadas para segurança, mobilidade, saúde, prestação de serviço público e fiscalização.

Haverá dois espaços para as manifestações. Os locais foram definidos juntamente dos organizadores da iniciativa. ATork enviou 12 rodotrens baús de 30 metros cada um, vazias, apenas para colaborar com a festa histórica na Capital do Brasil. Também padronizou mais de 1.000 veículos da sua frota com a bandeira nacional.

No último dia 23 de junho, a diretoria da líder mundial em capacetes esteve em Brasília (DF), onde se encontrou com o presidente Jair Messias Bolsonaro no Palácio do Planalto. Na ocasião, apresentou alguns itens à autoridade e conversou sobre os investimentos da marca no Norte Pioneiro.

A Pro Tork, uma das empresas que mais investe no motociclismo brasileiro, acabara de lançar uma nova linha de capacetes. Batizada de Patriota, com as cores da bandeira, é composta pelos modelos New Liberty 3, New Atomic, Evolution G7 e Attack. Em breve, eles estarão na cabeça daqueles que levam o Brasil no coração.

“Somos uma empresa 100% brasileira, acreditamos no nosso país e investimos forte para que o motociclismo nacional seja cada vez mais valorizado. Ter a oportunidade de apresentar nosso trabalho para o presidente da república nos motiva a ir cada vez mais longe”, disse Marlon naquela oportunidade.

Presentes da empresa também Beto Bonilha, Diretor de Desenvolvimento de Produtos, Altair Bonilha, e o Diretor de Desenvolvimento de Máquinas e Equipamentos. Foram entregues capacete, mini capacete, boné, entre outros.

A Pro Tork é a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 40.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.

Veja também os planos parciais da empresa para 2022 detalhados ao governador Carlos Massa Ratinho Junior: https://www.npdiario.com.br/cidades/governador-visita-sede-e-conhece-plano-de-expansao-da-pro-tork/