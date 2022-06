Ibaiti: Primeira dama faz ação beneficente

Presidente do Provopar contou com apoio de voluntárias

O Provopar (Programa do Voluntariado do Paraná) de Ibaiti realizou uma concorrida feijoada beneficente neste sábado (dia 11).

Organizado pela primeira dama e presidente do Provopar ibaitiense, Flaviana Carvalho, toda a renda obtida com a venda de convites será destinada para a realização do Natal das Crianças que será realizado em dezembro.

A feijoada deste ano foi preparada na Cozinha Comunitária do Município e servida em embalagens térmicas apropriadas para serem retiradas no local para consumo nas residências.

A iniciativa teve o apoio da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Assistência Social através da secretária, Márcia Lemes, e colaboradores.