PRF faz apreensão de contrabando:Guapirama

Mercadoria ingressou no país de maneira irregular via Paraguai

Na tarde de terça feira (30), por volta das 16 horas, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande quantidade de eletrônicos contrabandeados, no município de Guapirama.

Entre os produtos haviam relógios, baterias, iPads e celulares. Os eletrônicos estavam em um automóvel Vw Up que saiu de Foz do Iguaçu com destino a São Paulo, ocupado por um casal.

Diante dos fatos o veículo com os eletrônicos apreendidos foram encaminhados a Receita Federal, que avaliou a carga em mais de 230 mil reais.

Já os envolvidos foram encaminhados a Polícia Federal em Londrina para procedimentos de flagrante.