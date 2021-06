Presos três ladrões em Wenceslau Braz

Trio roubou posto de combustíveis no centro de Wenceslau Braz

No início da madrugada desta segunda-feira, dia 28, a rádio patrulha foi informada que ocorrera um roubo num posto de combustível, na Avenida Avelino Vieira, no centro de Wenceslau Braz.

Nas proximidades da praça do fórum foram flagrados dois indivíduos correndo pela rua Expedicionário sentido praça do Chico e no cruzamento com Presidente Getúlio Vargas a equipe obteve êxito na abordagem.

A dupla foi reconhecida pela vítima, sendo que um deles indicou o local onde escondera um simulacro de pistola e a quantia de dinheiro roubada(foto).

Em seguida, recebeu-se informações de um terceiro cúmplice que estava na praça do fórum, escondido. Assim os três elementos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Siqueira Campos.