Preso motorista embriagado em Jundiaí do Sul

Jovem de 20 anos dirigia Uno no centro da cidade na noite de sábado

A PM ouviu em torno de 21 horas deste sábado, dia 25, na rua São Francisco, uma frenagem brusca feita pelo motorista de um Uno vermelho, em Jundiaí do Sul.

Após monitoramento tático, a abordagem foi tranquila. No interior do veículo, havia latas vazias de cerveja (foto).

O rapaz de 20 anos estava embriagado, comprovado em seguida pelo bafômetro.

O crime é descrito no Art. 306 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro): Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool(…) com penas de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação.

Preso e levado para a delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal.

Lavrados autos de infração de trânsito.

Carro liberado depois para habilitado.

Veja também outro caso de embriaguez ao volante: https://www.npdiario.com.br/comportamento/bebado-se-acidenta-no-bela-manha/

Aqui mais uma matéria correlata: https://www.npdiario.com.br/capa/condutor-embriagado-e-preso-em-siqueira/

E o que resultou em vítima fatal: https://www.npdiario.com.br/capa/preso-bebado-que-causou-morte-de-menina/