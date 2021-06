Abatiá: Preso por desobedecer medida

Homem violento descumpriu determinação protetiva da ex-esposa

Ação conjunta entre policiais civis de Ribeirão do Pinhal e PMs de Abatiá resultou na prisão de um homem de 49 anos por volta de 19h30m desta segunda-feira (28), no centro abatiaense.

Contra ele, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva.

O agressor foi notificado pelo Poder Judiciário a não se aproximar da ex-convivente (medida protetiva de urgência). No entanto, no último domingo (27) invadiu a casa da ex-mulher, mesmo cientificado da determinação judicial. A Lei Federal 11.340/2006 prevê pena de prisão para aquele que não cumpre medida de distanciamento com a ofendida. O homem preso foi encaminhado ao Depen.