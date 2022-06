Homem agrediu uma grávida em Jacaré

Descumpriu medida protetiva na Vila Setti

Nesta quarta-feira (22), por volta das 22h50m, a Polícia Militar atendeu diligência acerca de descumprimento de medida protetiva em Jacarezinho.

A equipe se deslocou até a Vila Setti, com o apoio da ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel), em que senhora informou que seu ex-marido pulou o muro e entrou na residência, descumprindo a medida protetiva de urgência que proíbe a aproximação da ofendida e seus familiares.

Além disso, informou que o acontecido foi que um sujeito foi à sala onde estava sua filha, com nove meses de gestação, e desferiu vários socos na barriga contra ela e proferiu ameaças.

Neste momento, ela foi para a sala e a filha conseguir fugir, ligando para a central 190. O autor percebeu o acionamento e saiu em fuga.

As equipes chegaram no local, realizaram-se buscas por toda extensão do bairro e o agressor foi encontrado na Rua Almirante Barroso. Deu-se a voz de abordagem, ele se identificou como outra pessoa, e posteriormente assumiu identidade verdadeira.

Encaminhado até a residência, e devidamente reconhecido, em seguida algemado e diante dos fatos as partes foram encaminhadas: o homem à sede da 1ª Cia PM para realização do boletim de ocorrência, e posteriormente à delegacia de Polícia Civil e a vítima pelo SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) à Santa Casa.