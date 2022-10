Prefeitura lança programa “Cidade Digital” em SAP

Modernização dos atendimentos na prefeitura

A prefeitura de Santo Antônio da Platina lança nesta terça-feira, 18, o programa “Cidade Digital”, que consiste na modernização de todos os processos administrativos do município e de atendimento ao cidadão. O lançamento acontece ás 15h na Casa da Cultura Platinense.

Estarão presentes o prefeito José da Silva Coelho Neto, a promotora de justiça Kele Cristiani Diogo Bahena , Coordenadora do GEPATRIA NORTE PIONEIRO – Grupo Especializado de Proteção ao Patrimônio Público do Norte Pioneiro e demais autoridades do município.

A implantação do programa foi iniciada em agosto deste ano, quando os servidores municipais passaram por treinamento e realizada a transição do sistema administrativo antigo todo feito impresso em papel para o processamento digital.

O sistema funciona desde o protocolo até a finalização do atendimento, sem que haja qualquer impressão de papel, contribuindo na agilidade dos procedimentos. Alguns serviços como o de protocolo, por exemplo, já funcionam 24 horas por dia na modalidade online, podendo ser solicitado pelo cidadão no conforto de sua casa.

“Com a popularização da internet e o avanço da transformação digital, tanto pessoas quanto empresas estão cada vez mais familiarizadas e adeptas aos serviços e produtos tecnológicos e na administração pública não pode ser diferente. Hoje oferecemos toda a facilidade durante o atendimento, e é claro que aqueles não adeptos a tecnologia estão sendo atendidos com toda ajuda necessária’, informou a diretora do Departamento de Informática e Comunicação Daiane Pereira de Moraes Marçal.