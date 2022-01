Prefeitura inaugura em fevereiro Ciclorrota de Sapopema

Evento será no dia 13 de fevereiro com um percurso de 34km com 780m de altimetria

A inauguração da Ciclorrota de Sapopema será no dia 13 de fevereiro (domingo). O evento realizado pelas Secretaria de Esportes e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente conta com apoio de diversos setores da Prefeitura da cidade.

No local do evento terá café da manhã fornecido aos inscritos. E será efetuada uma arrecadação por ciclista, de 1kg de alimento não perecível, destinado a assistência social.

O percurso terá 34km com 780m de altimetria saindo da secretaria de turismo e meio ambiente, localizada na avenida Manoel Ribas 494, seguindo até o bairro Vida Nova e retornando. No trajeto terá pontos de apoio com água e frutas, carros para atender os participantes, além do seguro atleta.

As inscrições serão realizadas gratuitamente pelo site sympla.com.br, através do link:

https://www.sympla.com.br/inauguracao-da-ciclorota-de-sapopema__1446031

Um pouco sobre o projeto:

O Programa Pedala Paraná está disponibilizando uma parceria para criação de uma Rota Fixa de Cicloturismo nos municípios. Vários roteiros já foram sinalizados no estado e Sapopema teve a honra (depois de muito trabalho) de ser agraciada com este presente!

Como diferencial Sapopema escolheu criar uma marcação não em circuito mas sim uma rota que cortasse TODO seu território, e que através da sinalização o ciclista pudesse escolher por onde começar, onde terminar, o que visitar. Respeitando o tempo e a vontade de cada um.

A Rota toda tem 64 km de extensão e mais de 1.000m de altimetria acumulada!

Mas não se preocupe, você pode começar e terminar a rota de diferentes pontos, aproveitando das oportunidades de visitar vários locais próximos, curtir a natureza, as belezas locais e saborear aquela comida que só existe por aqui!

Outro diferencial é que estamos lançando junto um MAPA VIRTUAL da Rota! Nele você terá informações sobre locais ao longo da rota (e fora dela) que oferecem algum tipo de atrativo, seja ele turístico ou de comercio e serviços.

Link mapa virtual:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1YPCyMm7ERuDLEzIuGYlGLSPUS6PY8gyr&usp=sharing