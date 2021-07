Prefeitura e Sebrae fortalecem economia de Siqueira Campos

Através do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte

Uma parceria firmada entre a prefeitura de Siqueira Campos e o Sebrae tem como meta principal fortalecer o comércio local e as pequenas indústrias. Para que o órgão possa traçar o perfil do comércio local, o prefeito Luiz Henrique Germano e o vice Paulo César Leite dos Santos , entregaram o plano de governo gestão 2021/2024.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas tem o objetivo fomentar o empreendedorismo no Brasil auxiliando as pequenas firmas e os micro empreendedores individuais e fará um levantamento de tudo, dos produtos fornecidos por cada uma delas para que possam ser comercializados dentro do município, em especial adquiridos pela prefeitura. Vale destacar que será preciso existir pelos menos três representantes de cada setor.

O Sebrae, cujo coordenador Odemir Capello aparece na foto abaixo, vai oferecer suporte na implantação do SUSAF, que é um sistema que tem por objetivo promover a equivalência entre os Serviços de Inspeção Municipais (SIM) e o estadual (Serviço de Inspeção Agroindustrial de Pequeno Porte/Siapp), harmonizando os embutidos, conservas, queijos, salames etc, que estiverem cadastradas no Serviço de Inspeção Municipal (SIM), que por sua vez certifica o produto, estarão aptas para comercializar seu produto nos 399 municípios paranaenses.

De acordo com Paulão, “o SUSAF (Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte) já está em fase avançada de implantação no município visando abrir caminho para que os produtos do ramo de alimentos/laticínios/embutidos/carnes produzidos em Siqueira Campos, possam ser vendidos em todo estado do Paraná. Essa parceria é um avanço no incentivo à economia da agroindústria e comércio (Agência Criativa).