Questão salarial: Professores fazem acordo em Jacaré

Negociação com APP/Sindicato teve reajuste da classe

A prefeitura de Jacarezinho e os professores da rede municipal de ensino, representados na negociação pela APP-Sindicato, chegaram a um acordo sobre o aumento salarial da classe, após novas propostas feitas pelo município.

Assim, haverá já a partir desta terça-feira, dia 24, normalização das aulas em todas escolas municipais.

A proposta idealizada pela prefeitura com total ciência e acompanhamento da APP-Sindicato consiste em um aumento salarial de 5% a toda classe através de uma reestruturação do quadro dos professores – lembrando que todos os servidores municipais, incluindo professores, já tiveram reajuste de 10,06% neste ano.

Além de todos os benefícios já propostos anteriormente, a prefeitura ainda garante uma nova avaliação, novamente em conjunto com representantes dos professores, dos novos valores dos repasses feitos pelo MEC (Ministério da Educação) a partir de agosto, quando acontece a 2ª Portaria Interministerial com atualização de repasses, de forma que possa existir todo um planejamento de futuros reajustes.

Outra medida proposta pelo município é a contratação de uma empresa especializada para buscar o aumento dos repasses oriundos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), feito pelo governo federal, e, consequentemente, ter maiores possibilidades orçamentárias para a Educação a partir já do ano que vem.

A prefeitura de Jacarezinho ainda reitera o compromisso em proporcionar uma Educação de cada vez mais qualidade, através dos grandes investimentos já feitos ou em execução em todo setor, além da constante valorização dos professores, fundamentais neste processo, que tem como grande objetivo o bem estar e o aprendizado eficaz dos cerca de 4 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino.