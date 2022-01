Siqueira Campos faz campanha em prol dos Fundos Sociais

As declarações do Imposto de Renda de 2022 começarão no dia 02 de março e o contribuinte de Siqueira Campos pode deduzir até 6% do imposto devido, visando causas sociais.

Através do Departamento Social da prefeitura Siqueirense, se pode realizar uma doação ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa ou ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, guardar o comprovante e apresentar na hora de declarar o imposto. Os valores que podem ser doados variam de Pessoa Física para Pessoa Jurídica:

Pessoas físicas que declaram seu imposto através do Modelo Completo, pode transformar 6% do seu imposto em causas sociais.

Pessoas Jurídicas que apurarem a tributação através do Lucro Real, pode transformar 1% do seu imposto.

São pequenos percentuais, mas que fazem diferença na vida das pessoas beneficiadas.

Como fazer:

Realizar um depósito identificado com o Nome e CPF / CNPJ do destinador a uma das seguintes contas:

Fundo Municipal da Pessoa idosa

CNPJ: 19.304.414/0001-32

Banco do Brasil

Agência: 4312-5

C/c:18455-1

Dados do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

CNPJ: 31.652.743/0001-70

Banco do Brasil

Agência 4312-5

C/c:18482-9

É importante que o depósito seja identificado com Nome e CPF / CNPJ para que não haja nenhuma problema quando for declarar seu imposto de renda.