Prefeitura de Santa Cecília do Pavão vai promover concurso

Universidade aplicará prova e gerenciará todo certame

A Prefeitura de Santa Cecília do Pavão deu mais um passo para a realização de seu concurso público. Em reunião com o Chefe de Gabinete Isaias Junior, Diretor do Departamento de Recursos Humanos Amarildo Bueno e a Diretora do Departamento de Licitações e Contratos Silvia Nunes, o Prefeito Edimar Santos assinou o Termo de homologação da dispensa para realização do concurso.

A Unifil será a banca examinadora, que aplicará a prova e gerenciará todo o certame.

O concurso público oferece 30 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Sendo, Agente Comunitário de Saúde, Agente Patrimonial, Analista de Sistemas, Assistente Administrativo, Berçarista, Cirurgião Dentista, Coletor de Lixo, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Fisioterapeuta, Mecânico, Médico Clínico Geral, Motorista, Nutricionista, Operador de Máquinas, Pintor, Professor, Professor / Pedagogo, Recepcionista Atendente, Técnico em Enfermagem, Técnico em Radiologia, Tratorista Agrícola.

Para acompanhar as informações sobre o concurso público, atento ao Npdiario.