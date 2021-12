Prefeitura de Ibaiti realiza Conferência com 3 cidades

Evento Intermunicipal de Educação reuniu também Conselheiro Mairinck, Figueira e Japira

O Município de Ibaiti realizou na última terça-feira (07), a 1ª Conferência Intermunicipal de Educação. O evento aconteceu no auditório do Centro Estadual de Educação Profissional Seiji Hatanda e foi organizada pela Prefeitura Municipal de Ibaiti através da Secretaria Municipal de Educação com a participação dos municípios de Conselheiro Mairinck, Figueira e Japira através de suas Secretarias de Educação.

A 1ª Conferência Intermunicipal de Educação faz parte da etapa Municipal da IV Conferência Nacional de Educação (CONAE) com o tema “Inclusão, Equidade e Qualidade: Compromisso com o Futuro da Educação Brasileira” tendo como objetivos avaliar a implementação dos Planos Nacional de Educação (PNE) e Municipal de Educação (PME) com destaque específico ao cumprimento das metas e das estratégias intermediárias, sem prescindir de uma análise global do plano; avanços e os desafios para as políticas públicas educacionais; conclamar a sociedade para a elaboração e aprovação do novo PNE 2024-2034; e eleger Delegados (as) para Conferência Estadual de Educação.

A Palestra Magna – “INCLUSÃO, EQUIDADE E QUALIDADE: compromisso com o futuro da educação brasileira” foi proferida pelo Doutor em Educação Flávio Batista dos Santos e o trabalho do Eixo 1: O PNE 2024 – 2034: avaliação das diretrizes e metas foi realizado pela Doutoranda em Estudo da Linguagem Cecília Gusson Santos; o Eixo 2: Uma escola para o futuro: Tecnologia e conectividade a serviço da Educação com a Especialista em Educação Gisele Ramos Fagundes e o Eixo 3: Criação do SNE: avaliação da legislação inerente do modelo com a Mestre em Ensino Kelly Regina Frata.

“Foram momentos de muito aprendizado e reflexão sobre a Educação dos nossos municípios e consequentemente do Paraná e do Brasil, onde pudemos contribuir para que a inclusão, a equidade e a qualidade possam ser realidade na educação brasileira”, diz a secretária de Educação de Ibaiti e anfitriã do evento, a professora Tânia Fátima Fadel Bueno que representou o prefeito Dr. Antonely Carvalho.

“A CONAE Intermunicipal foi um momento de grande aprendizado, troca de experiências entre os quatro municípios e um momento de reflexão da Educação no País. O município de Figueira agradece a oportunidade de participar desse momento”, contou a secretária de Educação de Figueira, Valdirene da Silva Souza.

“A CONAE intermunicipal nos proporcionou momentos de reflexão, num espaço democrático, que se tornou muito importante para a construção da política nacional de educação e de seus marcos regulatórios, na perspectiva da inclusão, da igualdade e da diversidade”, declarou Viviane Giseli de Almeida Farias, secretária de Educação de Conselheiro Mairinck

“A CONAE intermunicipal veio num momento muito pertinente. Os eixos de INCLUSÃO, EQUIDADE E QUALIDADE PARA O FUTURO DA EDUCAÇÃO, abrangeu uma discussão fervorosa, onde todos os participantes voltaram com grandes expectativas de mudanças. Foi valiosa a fala dos Palestrantes”, comentou a secretária de Educação de Japira, Claudinéia Aparecida Bordim.

Participaram da abertura do evento, o prefeito de Japira, Ângelo Marcos Vigilato, a vice-prefeita de Conselheiro Mairinck, Maria das Graças de Siqueira, o presidente da Câmara Municipal de Figueira, Luiz Gomes, a chefe do NRE de Ibaiti, Leila Cândido de Bonfim Torres, a coordenadora pedagógica do NRE, Hilda Morais do Paraízo Ribeiro, o pastor da Igreja Presbiteriana de Ibaiti, Reverendo Élio Calvino Ferreira, entre outras autoridades.