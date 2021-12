Prefeitura de Ibaiti promove 53 casamentos comunitários

Foi celebrada a união de 53 pares em cerimônia comovente

A Prefeitura de Ibaiti, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Centro de Referência de Assistência Social com o Instituto de Registro Civil de Pessoas Naturais – IRPEN e o Cartório de Registro Civil de Ibaiti realizaram na tarde desta sexta-feira (10), o Casamento Comunitário 2021.

O evento celebrou a união de 53 casais no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Melhor Idade. A celebração contou com as presenças do prefeito Dr. Antonely Carvalho, a primeira dama do município, Flaviana Gomes Fadel de Carvalho, o vice-prefeito Ulisses Mingote com a esposa Elaine Cristina Barbosa de Melo que foram os padrinhos dos casais. O padre Antônio Carlos Zakir, vigário do Santuário Sagrado Coração de Jesus de Ibaiti e o pastor Reginaldo Paraízo, da Igreja Metodista de Ibaiti foram os ministros religiosos que deram as bençãos aos casais. A escrivã Regina da Costa Sakamoto e o oficial Gabriel Oliveira Krubniki representaram o Cartório de Registro Civil de Ibaiti tendo como juiz de Paz, Anízio Aparecido Bomfim de Lima. A secretária Márcia Andréia Pereira Lemes representou a equipe dos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social que organizou os preparativos para a cerimônia.

Devido as medidas de enfrentamento à pandemia do Coronavírus, a celebração foi restrita aos nubentes.

Os preparativos para o evento começaram no início de novembro, com a inscrição dos casais interessados no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.