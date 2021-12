Prefeitura de Ibaiti faz trabalho de limpeza de bueiros e galerias

Ação minimiza o risco de alagamentos e a proliferação de mosquitos

A Prefeitura de Ibaiti, através da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos está realizando uma operação de limpeza e desobstrução de bueiros e galerias pluviais em diversos pontos da cidade.

O trabalho traz diversos benefícios para a população pois minimiza o risco de alagamentos em períodos de fortes chuvas e evita o represamento de água, responsável pela proliferação de mosquitos, pernilongos e o Aedes Aegypti, causador da dengue.

Na sexta-feira (26), homens e máquinas da Prefeitura estiveram realizando a operação na Vila Santo Antônio. Na ação, todo tipo de lixo como embalagens plásticas, garrafas e latas descartáveis, pedaços de pneus, restos de alimentos, folhas secas, terra, galhos e sobras de materiais de construção estão sendo encontrados no interior dos bueiros.

A Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos reforça o pedido de colaboração aos moradores para participar e ajudar o poder público a manter a cidade limpa. Para colaborarem com a saúde pública, a recomendação aos moradores é para que a matéria orgânica e o lixo, resultado de varrições, sejam recolhidos e devidamente acondicionados para o descarte adequado.

A Administração Municipal orienta aos moradores que coloquem o lixo domiciliar nas lixeiras ou preso em grades. Em caso de galhos, que sejam destinados em caçambas, para que os caminhões coletores possam fazer a coleta sem deixar cair lixo no chão. A população também pode contribuir com outras medidas simples, como não deixar sacolas de lixo na rua com muito tempo de antecedência do horário do caminhão de coleta, pois a chuva pode vir e carregá-las para os bueiros.

Ao jogar lixo no chão e não zelarem pela limpeza das calçadas e das ruas em frente suas residências, os munícipes contribuem para que ocorra o entupimento de bueiros, provocando alagamentos e trazendo prejuízos para a comunidade e os próprios moradores.

A Prefeitura pede a conscientização das pessoas para manter a limpeza da cidade e com isso contribuir com a saúde de todos.

Veja algumas orientações para a população ajudar a administração pública a manter a cidade limpa: