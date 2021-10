Prefeitura convoca Ibaitienses para regularizar imóveis

Ibaitienses do Bom Pastor, Nova Esperança e Vinte e Cinco foram convocados para comparecerem ao Departamento de Engenharia

A Prefeitura de Ibaiti está convocando as famílias ibaitienses residentes em imóveis irregulares nos bairros Bom Pastor, Jardim Nova Esperança e Vinte e Cinco (antiga estrada de ferro), que ainda não entregaram a documentação para a regularização de seus imóveis para a obtenção do registro definitivo de propriedade.

Os nomes listados abaixo desta matéria poderão comparecer no Departamento de Convênios, Projetos e Engenharia, na Rua Bacco Natali, próximo ao D.E.R., de segunda à sexta-feira das oito às 17 horaa (falar com a Secretária Karina Manabe) para sanar as dúvidas com relação a regularização. O telefone é (43) 3546-6167.

O projeto, iniciado pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho no ano de 2018 que prevê a titulação de 942 moradias nestas localidades, começou a ser executado ainda em 2018. Na época, o projeto orçado em R$ 672 mil, foi assinado pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho e o presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) Nelson Cordeiro Justus em cerimônia realizada no Ginásio de Esportes Antônio dos Santos, o Petezão. Estão sendo regularizados 107 lotes no Bairro Bom Pastor, 202 no Jardim Nova Esperança e 633 no Bairro Vinte e Cinco.

O evento de assinatura contou ainda com a participação do vice-prefeito Ulisses Mingote, a Câmara de Vereadores, autoridades, servidores e comunidade.

Durante a cerimônia o prefeito cumprimentou todas as famílias que compareceram em massa no ginásio de esportes para presenciar de perto o momento tão esperado. “Nesta tarde histórica da nossa cidade, hoje estamos assinando a Ordem de Serviço do Programa Morar legal Paraná junto com a Cohapar”, disse na época Dr. Antonely.

Há quase 30 anos as famílias dos Bairro Bom Pastor, Jardim Nova Esperança e Vinte e Cinco buscam regularizar o título de propriedade de suas casas. Com muito esforço da atual Administração Municipal em conjunto com a Cohapar, o documento foi assinado.

“Uma luta de longa data, para as famílias que residem nesses bairros que há 30 anos buscam regularizar suas propriedades. Uma luta já travada há vários anos. Nós da administração municipal juntamente com os nove vereadores lutamos muito nesse período para que esta antiga reivindicação do nosso povo fosse atendida“, comentou o prefeito.

Veja abaixo a lista de moradores que precisam comparecer no Departamento de Convênio, Projetos e Engenharia para completar a documentação:

ADEGENILSON APARECIDO ANTONIO

ADRIANA GARCIA DE MELO

ALESSANDRO APARECIDO MAURÍCIO

ALESSANDRO GALDINO DOS SANTOS

ALLE KAYNE KRUSKIEWICZ

ALVARO GONÇALVES NETO

ALZIRA MARIA DA SILVA

ANDERSON PEREIRA

ANEZIO RIBEIRO BRAGA

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

ANGELA RAUNAIMER KMITA

ANTÔNIO URIAS FERREIRA

APARECIDA DA SILVA REIS CRUZ

APARECIDO DE MELLO

APARECIDO RIBEIRO MENDES

ARILDO SCHUENCK

AURORA APARECIDA D SILVA BARBOSA

BENEDITA BATISTA

BENEDITA DE AGUIAR DOS SANTOS

BENEDITO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

BENEDITO PIRES DE ANDRADE

CARLOS FRANCISCO

CHIRLE DOS SANTOS

CREISKELY SOUZA DOS SANTOS

DAIANE ASSUNÇÃO

DALVA DONIZETE PEREIRA

DANIELA DA SILVA EDUARDO

DAVI BATISTA DE OLIVEIRA

DAVI NUNES DE ALMEIDA

DENAIR DOS SANTOS

DINAMAR APARECIDA MARIANO

DIRCEU DA SILVEIRA

ELOISA DA ROSA SILVERIO

EVA VOLPATO DOS SANTOS

FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA

FRANCISCO JANUÁRIO DA SILVA

GERALDA BERNARDES COELHO

GERSON ROBERTO

GILDELAINE GONÇALVES BITENCOURT

GISELE BENTO DA SILVA

HILDA FARIAS

JACIRA CLEUSELI DE OLIVEIRA

JHONATAN NOVAES DE AVILA

JOÃO BATISTA FACORNEIRO

JOÃO DE FREITAS FILHO

JOAQUIM GERALDO DE SIQUEIRA

JOEL GOMES

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

JOSÉ REIS PRUDENCIANO

JOSE TEXEIRA RODRIGUES

LUCIARA APARECIDA DA SILVA

LUIZ JOSÉ DE BRITO

MARCELO GONÇALVES BISPO

MARCIANO RODRIGUES MALDONADO

MARCOS LORENTE MOCHON

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA CRUZ

MARIA APARECIDA MATIAS

MARIA APARECIDA PEREIRA RESENDE

MARIA CRISTINA DA SILVA MORAIS

MARIA DA SILVA OLIVEIRA

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA

MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA

MARIA DE LOURDES CORREA LEITE

MARIA HELENA DA SILVA SENA

MARIA JOSÉ RIBEIRO DE ALVARENGA

MARIA LOURDES DOS SANTOS

MARIA LUCIA DA SILVA BATISTA

MARIA MANOEL VICENTE

MARIA N FERNANDES DOMINGUES

MARIA ROSILDA DE SOUZA BISPO

MARIA SOARES TEODORO

MARIA TATIELI ARLINDO

MARILDO ALMEIDA CORREA

MARTA APARECIDA CANDIDA DA SILVA AUGUSTO

MICHELE APARECIDA DA SILVA

MIGUEL TEODORO

NADIR APARECIDA MARTINS FERREIRA

NEIDE DE OLIVEIRA MENDES

NELSON ALVES

NEREU FRANCISCO DE LIMA

NEUZA MONTEIRO GONÇALVES

OSVALDO PEREIRA DOS PASSOS

OTACILIO OTILIO CARNEIRO

PAULA OLIVEIRA DA ROZA

PAULO BERGAMO

PAULO MAXIMO BUENO

PEDRO ALMEIDA DE ANHAIA

RAFAEL CUNHA DE OLIVEIRA

ROGERIO FRANCISCO CEZARINI BARBOSA

RONILDA BENTO DE BRITO

ROSANA DE LIMA SILVA

ROSELI CAETANO DA SILVA CAMARGO

ROSELI DE FÁTIMA PROENÇA DA SILVA

ROSELI MENDONCA MARCONDES RIBEIRO

ROSEMARA FAGUNDES GONÇALVES

RUBERLEI APARECIDO DE SOUZA

SAMUEL DOS REIS

SANDI RAFAELA SANTOS GOMES

SEBASTIÃO DE OLIVEIRA

SEBASTIÃO DE OLIVEIRA ASSIS

SEBASTIÃO DESTRO MIGUEL

SIDNEI DOS SANTOS

SILMARA BONETE GARCIA

SIMONE DE OLIVEIRA

SIMONE VILAS BOAS SIMÕES LIMA

SUELI BARBOSA DA SILVA

TEREZINHA D’ ALMEIDA

TEREZINHA VERONICA DE SOUZA

VALDECI GONÇALVES DA ROZA

VALDECIR LEITE DE LIMA

VALDINEI GONÇALVES MENDES

VANDA APARECIDA PROENÇA DE SOUSA

VERA LUCIA DE SOUZA SILVA

WALDETE RAMOS BARBOSA

WALDIRENE FORTUNATO ROSA

WELLINGTON HENRIQUE MALDONADO

ZENEIDE DELFINO DE MORAIS

ZENI MARIA DA SILVA BUENO.