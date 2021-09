Prefeitura de Ibaiti amplia parceria com Fomento Paraná

Dr. Antonely recebe Diretor Presidente da Fomento Paraná para tratar sobre as linhas de créditos para micro, pequenas e médias empresas

O prefeito Dr. Antonely Carvalho recebeu recentemente a equipe da Fomento Paraná, composta pelo diretor presidente Heraldo Alves das Neves, o diretor de Operações Setor Público, Wellington Otávio Dalmaz e a assessora de Relações Institucionais, Emília Belinati, para tratar de assuntos relacionados a projetos e a atuação da Instituição em parceria com a Prefeitura Municipal com os empreendedores de Ibaiti.

Na reunião, que aconteceu no gabinete do prefeito, participaram o secretário Municipal de Administração Guilherme Augusto de Oliveira Leite, a secretária Municipal de Industria e Comércio, Fernanda da Silva Graça Leal e Deyvitt Leal, representando o secretário de Planejamento do Paraná Valdemar Bernardo Jorge.

O município de Ibaiti possui um termo de cooperação técnica que permite ao município manter agente de crédito credenciado e habilitado para atuar na intermediação de propostas de empréstimos de microcrédito a pequenas e médias empresas e micro e pequenos empreendedores, prestando todo o apoio necessário para iniciativas de modernização e ampliação das atividades a estimular a geração de emprego e renda no município.

Na reunião com o prefeito Dr. Antonely, foram abordadas estratégias para ampliar ainda mais as parcerias entre a Prefeitura Municipal com a Fomento Paraná, visando levar crédito em condições acessíveis para apoiar a retomada da atividade econômica, fortalecendo especialmente os pequenos negócios, que são grandes geradores de emprego e renda no município de Ibaiti.

Os diretores também apresentam as diferentes linhas de crédito públicas e privadas disponíveis e o trabalho que vem sendo feito pelo Governo do Estado junto às prefeituras para melhoria do ambiente de negócios e da qualidade de vida da população.

A Sala do Empreendedor de Ibaiti, atualmente está localizada na Rua Francisco de Oliveira, no prédio da Casa da Cultura tendo como responsável, a agente de crédito Rosemar Aparecida Costelini. Em julho do ano passado, a instituição ibaitiense recebeu o Selo de Referência em atendimento durante evento digital We2020. O Selo é o reconhecimento pela qualidade e desempenho no atendimento aos empreendedores e seu impacto na promoção da sustentabilidade e competitividade dos pequenos negócios.