Prefeito platinense zera cargos com desvio de função

Cumpridos todos os itens do Termo de Ajuste de Conduta

A prefeitura de Santo Antônio da Platina zerou o número de servidores atuando em cargos com desvio de função na administração municipal. O documento com o nome dos últimos servidores reconduzidos aos seus cargos de concurso foi entregue nesta segunda-feira, dia 17, à promotora de justiça Kele Cristiani Diogo Bahena , Coordenadora do Gepatria (Grupo Especializado de Proteção ao Patrimônio Público do Norte Pioneiro) pelo prefeito José da Silva Coelho Neto.

A entrega representa o cumprimento de todos os itens de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) realizado pelo prefeito junto à promotora em 2018, que além de diminuir os desvios de função na administração, previa a recondução de 80 servidores municipais aos seus cargos de origem.

“Foram grandes os esforços para superar cada obstáculo a nossa frente e podermos honrar com cada compromisso assumido. Tivemos inclusive que superar a pandemia do Covid-19 que assolou o mundo, sendo mais um obstáculo que conseguimos ultrapassar em nossa administração”, declarou o prefeito Zezão.