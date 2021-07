Relatam as atividades dos últimos dias realizadas pela administração

Os prefeito e vice de Siqueira Campos, Germano e Paulo, gravaram vídeo destacando os últimos dias da administração.

Entre elas, a vacinação no Pavilhão do Santuário, para atender pessoas com 39 anos ou mais.

Prestaram contas, resumidamente, além da saúde, nas áreas de esporte, cultura, trânsito, estrutura, entre outros.