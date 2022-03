Prefeito de Jacarezinho tem 83% de aprovação

Com alguns dos maiores projetos da história do município em andamento, gestão de Marcelo Palhares tem excelente avaliação

Levantamento recente realizado pelo instituto Ômega Pesquisas mostra que a gestão do prefeito Marcelo Palhares (PSD) à frente da prefeitura de Jacarezinho tem expressiva aprovação popular.

De acordo com os números, divulgados nesta quinta-feira (24), 83,3% dos entrevistados disseram que aprovam quando questionados sobre como o prefeito Marcelo Palhares vem administrando a cidade.

A avaliação positiva é diretamente relacionada a obras, projetos e ações desenvolvidas pela gestão, que tem buscado solucionar problemas que há anos geram reclamações da população de Jacarezinho.

São inúmeras obras em andamento e várias outras prestes a ter início. Entre outras, destaque para a conclusão da pavimentação nos bairros Nossa Senhora das Graças, Chácara Maravilha e Scyllas Peixoto, além da Rua Joaquim Ferreira de Melo, e o início da pavimentação no Jardim Castro – tudo isso realizado em pouco mais de um ano de trabalho.

Para 2022, porém, os projetos são ainda mais expressivos. O destaque vai para os projetos de pavimentação do Jardim Panorama (já em fase licitatória), do Jardim Europa, da avenida de acesso ao centro de eventos e da Vila Rural Novo Texas, implantação de iluminação em led na cidade inteira, infraestrutura do novo parque industrial, e a construção de uma nova UBS (Unidade Básica de Saúde), além da ampliação de outra e reforma de mais seis unidades.

Há de se citar ainda investimentos volumosos em educação, que garantiram a reforma e/ou ampliação de todas as escolas municipais e a aquisição de uniformes escolares e renovação da frota, aumento considerável do número de famílias atendidas pela Assistência Social, seguidas ações de limpeza pública, melhorias na atenção básica em Saúde, como redução da fila de espera para cirurgias e implantação de atendimento pediátrico em UBS, entre tantas outras ações realizadas.

“É um orgulho ter esse sentimento que o dever está sendo cumprido, mas também uma responsabilidade de continuar com um trabalho focado no progresso de Jacarezinho, feito com muita dedicação, honestidade e transparência”, comemora Palhares.

“Claro que isso é um fruto do empenho de toda nossa equipe, cada um dos servidores, nossa vice-prefeita Patrícia Martoni, e de aliados fundamentais, como o governador Ratinho Júnior e a equipe de governo, também nossos vereadores e os deputados parceiros de Jacarezinho. Com todos esses apoios e a sensação que estamos no caminho certo, vamos seguir trabalhando com muita seriedade para continuar transformando nosso município”, projeta.

DADOS – A pesquisa foi realizada no dia 12 de março e ouviu 300 moradores de Jacarezinho, de diferentes regiões da cidade e faixas etárias. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4% para mais ou para menos.

Esta é a segunda pesquisa de avaliação do governo de Marcelo Palhares. A primeira, realizada no ano passado, mostrava que 79% do público entrevistado se mostrava satisfeito com o trabalho realizada pela gestão.