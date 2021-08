Prefeita de Quatiguá permanece no cargo

Justiça Eleitoral havia determinado cassação do diploma

A chefe do executivo reeleita de Quatiguá, Adelita Parmezan de Moraes (foto) afirmou ao npdiario, na tarde desta quarta-feira, dia 12, já ter conseguido deferimento positivo de sua ação no Tribunal de Justiça do Paraná em relação à decisão da Justiça Eleitoral de Joaquim que julgou procedente a cassação dos diplomas dela e do vice, Zé Vareta.

O TJ, sediado em Curitiba, manteve os dois nos cargos.

O argumento do magistrado tavorense alegava pretensas irregularidades na arrecadação e realização de gastos eleitorais durante a campanha. Outro processo prevê pagamento de 50 mil aos cofres públicos, mas esse a chefe do executivo ainda não foi intimada.