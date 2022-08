PP anuncia apoio à candidatura de Paulo Martins ao Senado

Saída de Guto Silva para assumir coordenação da campanha abriu mais espaço ao jornalista do PL

Com a saída de Guto Silva da disputa ao Senado para integrar a coordenação da campanha do governador Carlos Massa Ratinho Jr (PSD), a presidente do Progressistas do Paraná, deputada Maria Victória(foto), anunciou neste sábado (6) que a legenda apoiará a candidatura do jornalista Paulo Martins (foto).

Maria Victória afirmou que consultou os candidatos do partido e a executiva estadual sobre a possibilidade do apoio. “As manifestações foram muito positivas e por isso declaro apoio integral e incondicional à campanha do senador Paulo Martins”.

A deputada disse que Paulo Martins, que é do PL, ligou hoje cedo solicitando apoio do PP e reforçando a importância da legenda para a campanha ao Senado. “Estamos alinhados com o governador Ratinho Jr, com o senador Paulo Martins e com o presidente Jair Messias Bolsonaro”, acrescentou.

Nascido em em Presidente Venceslau, município do interior paulista de 39 mil habitantes, tem 41 anos, é jornalista exercendo a atividade de comentarista do programa SBT Paraná da Rede Massa.