Posse da nova direção da OAB será no dia 20

Subseção congrega cerca de 400 advogados ativos de sete municípios

Ailson Jesus Levatti (foto) foi reeleito Presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santo Antônio da Platina. A posse festiva será em jantar na noite do próximo dia 20, (uma sexta-feira) no Espaço Luz de Lua.

A subseção congrega cerca de 400 advogados ativos que militam em sete municípios: Abatiá, Guapirama, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina.

Diretoria: Eber Luiz Socio- vice; Paula Regina de Oliveira – Secretária Geral; Bruna Lemes Fogaça Camargo – Secretária Geral Adjunta; Helainny Maria de Lucena Brito Gaudencio – Tesoureira; Marcelo Graça Milani Cardoso – Delegado Caixa de Assistência.

Conselheiros:

Delmo Luiz Cardoso da Silveira

Ramon Gomes Gândara

Rafael Fernandes da Silva

Franciele Parmezan de Gouveia

Marina Sosnitzki da Silva Zangirolami

Anne Michely Vieira Lourenço Perino

Valdeci Antonio de Almeida

Rafaela Miranda França de Paula Azevedo

Antonio Eduardo Martins Sant’Anna

Amelia Fernanda Avelino Machado

Pedro Mauricio Simões Pavoni

Marlon Lacerda Leal

Alex Dias Massarelli

Ana Paula Lopes Miguel

Rodolfo Emilio Schmeiske da Silva

Marcela Chagas Azevedo

Carlos Alberto Gonçalves Luz

Kellen Cristine Strambeck.

Leia também essa matéria: https://www.npdiario.com.br/imprensa/chsed/?fbclid=IwAR3ffE_xicurmG8OnQV5Zsc1J7U-cw60U1Xn9hF7nzAay3fBRBqGBj_VyxE