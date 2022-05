Polícia Civil prende latrocidas em Pinhal

Vítima morava na Vila Hermínia e tinha 49 anos

Investigadores da Polícia Civil realizaram na manhã desta segunda-feira, dia 30, ação de campo destinada a cumprir dois mandados de apreensão de adolescentes, expedidos pela Vara da Infância e Juventude e um mandado de prisão temporária determinado pela Vara Criminal de Ribeirão do Pinhal.

A operação teve como objetivo solucionar a autoria do crime de latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou o fosseiro e administrador de produtos reciclados, José Carlos Pedroso, 49 anos, ocorrido no Bairro Vila Hermínia.

A ação policial nos bairros Totó Carvalho, Vila Hermínia além do centro. Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos e aguardam vaga para o Cense(Centro de Sócio-educação).

A Polícia ainda cumpriu mandado de prisão de um homem de 38 anos (com várias passagens criminais) que morava de favor em frente da casa da vítima e que planejou o crime. Ele foi encaminhado para Cadeia Pública de Bandeirantes.

Apurou-se que, na madrugada do último dia 20 de maio, início de sexta-feira, indivíduos arrombaram a porta de sua casa, anunciando assalto, sendo levada a quantia aproximada de 15 mil reais.

Durante as investigações, a polícia apreendeu anotações e cartões bancários da vítima indicando que emprestava dinheiro a diversas pessoas em valores altos, e que mantinha dinheiro guardado em casa para evitar taxações bancárias. Laudo oficial aponta que a vítima sofreu cinco golpes com faca.

As investigações duraram cerca de uma semana e contaram com intimação de diversas pessoas, perícias, análise minuciosa de imagens gravadas, além de buscas realizadas na casa dos envolvidos.