Polícia Ambiental dá uma multa de R$ 2,2 milhões em Pinhal

Aplicação de multa milionária por comércio ilegal de animais silvestres

Neste sábado, dia primeiro, após diligências, a equipe do Pelotão de Polícia Ambiental de Jacarezinho foi até um endereço comercial de Ribeirão do Pinhal e, em fiscalização , constatou a existência de espécimes da fauna silvestre nativa sendo comercializados sem autorização do órgão ambiental competente.

Os policiais ambientais encontraram quatro Tartarugas-Tigre-D’água (Trachemys dorbigni), 20 caranguejos-Uçá (Ucides cordatus), uma cobra jiboia (Boidae). Também encontrados peixes ornamentais acondicionados em sacos plásticos, além de 398 peixes mortos jogados no chão e outros 516 vivos numa caixa de isopor fechada.

Segundo o Comandante do Pelotão de Polícia Ambiental de Jacarezinho, Tenente Renato Augusto Dias, “o local onde era realizado o comércio dos animais era totalmente inapropriado para a manutenção em cativeiro de qualquer espécie animal, sendo constatadas muita sujeira, ausência de ventilação, falta de luz e espaço físico, e grande quantidade de peixes encaixotados uma por cima das outros, caracterizando o crime de maus tratos. Alinhado a isso, o proprietário do local não possuía nenhuma autorização ambiental para a instalação do empreendimento e mantimento dos espécimes, tampouco declaração de estoque e comprovante de origem”.

O infrator já é contumaz nessa pratica delituosa, visto já ter denunciado várias vezes por realizar intenso transporte e comércio ilegal de espécimes da fauna silvestre nativa brasileira.

O elemento relatou que buscava as tartarugas em Curitiba e as comercializava pela quantia de cem reais em estabelecimentos comerciais da região, todas sem autorização ambiental.

Claramente infringiu diversas normas da legislação ambiental brasileira, tento recebido voz de prisão pelos crimes cometidos e sendo autuado administrativamente em R$ 2.246.700,00 (dois milhões e duzentos e quarenta e seis mil e setecentos reais).