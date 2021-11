Prefeitura viabiliza poço artesiano em assentamento de Ibaiti

Prefeitura perfura poço para levar água potável a mais de 100 famílias

Para garantir um melhor acesso à água, assegurando aos munícipes um direito básico de toda a população, a Prefeitura de Ibaiti está realizando a perfuração de um poço artesiano no Assentamento Planalto. A ação coordenada pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos vai atender mais de 100 famílias com água potável em suas propriedades.

Serão investidos R$ 44 mil, na execução da obra com recursos próprios da Administração Municipal. Além do poço, que terá cerca de 200 metros de profundidade, os recursos preveem a instalação de uma bomba submersa, painel de comando, tubos de PVC e conexões.

O novo poço artesiano está sendo perfurado por uma empresa especializada da cidade de Prudentópolis, contratada pela Administração, após processo licitatório e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.

A instalação do poço artesiano no Assentamento Planalto só foi possível graças ao esforço em conjunto da Prefeitura, através do prefeito Dr. Antonely de Carvalho e a Associação dos Moradores do Assentamento Planalto.

“Esta é uma obra de suma importância, pois estamos concretizando um sonho antigo dos moradores. Em um momento delicado de crise hídrica em todo o país, garantir o acesso à água potável à população, além de proporcionar cidadania a todos os moradores, é uma missão humanitária”, declarou o prefeito Dr. Antonely Carvalho.