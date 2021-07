PMs apreendem motos em Quatiguá

Nesta quinta-feira durante Operação Titan em bairros e centro

Foi realizada a Operação “Titan” nesta quinta-feira, dia oito, em bairros e centro de Quatiguá.

Os seguintes resultados obtidos: Uma Honda/CG 125 Titan apreendida sem placa de identificação a qual era conduzida por condutor não habilitado; uma Honda CG/ 160 Fan apreendida com documentação em atraso, sem o filtro de ar e o piloto sem CNH; uma Honda/CB 300 apreendida com documentação atrasada, sem retrovisores e escapamento alterado e sem habilitação; uma Honda/CG 125 Fan sem filtro de ar e escapamento mudado, sendo na sequência liberada.

As motocicletas foram encaminhados ao pátio do destacamento militar de Quatiguá para a confecção de notificações e procedimentos cabíveis e depois de orientados, os foram liberados no local da abordagem.