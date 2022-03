Abordagens a motos em cidades do NP

Fatos aconteceram em Santo Antônio da Platina e Joaquim Távora

Em Santo Antônio da Platina nesta semana a ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) realizou abordagem em motocicleta suspeita (Honda/CG FAN, 160, da cor preta).

Foi averiguado que o condutor não possuía habilitação nem permissão para dirigir, além do fato que o veículo estava com os retrovisores alterados.

Diante dos fatos, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio da Polícia Militar local.

Ainda em SAP os Policiais Militares visualizaram uma motocicleta suspeita (Honda CG/prata – foto abaixo) na Vila Coelho, próximo ao cemitério. O condutor da moto se evadiu do local ao perceber possível abordagem dos agentes. Iniciou-se o acompanhamento tático ao veículo que logo foi abordado após sofrer queda, pois entrou em rua sem saída e ficou encurralado em cerca de arame farpado.

O condutor foi identificado – já era conhecido no meio policial por suposto envolvimento em demais crimes. Quando revistado o veículo, verificou-se que estava com numeração do chassi e motor suprimidos. O indivíduo foi preso e a moto, apreendida.

Já em Joaquim Távora, na noite de quarta-feira (23), os agentes da ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) perceberam um indivíduo empinando a motocicleta que conduzia no Centro da cidade.

Foi realizada abordagem, e o condutor, visto que estava habilitado e o veículo estava com a documentação correta, foi apenas notificado.