Polícia Militar prende ladrão em Ribeirão Claro

Marginal subtraiu Redmi9 um açougue e foi dominado em seguida

Na quinta-feira, dia 09, às 17 horas, a Polícia Militar recuperou um aparelho celular furtado em Ribeirão Claro.

Um indivíduo vestido de vermelho e com boné preto havia furtado um celular na rua Coronel Emílio Gomes. A vítima relatou que o rapaz foi no açougue pedindo algo pra comer, e que quando ela foi buscar, o bandido subtraiu seu celular Redmi 9 (foto), de cor preta, que estava dentro do balcão.

Com essas informações, a equipe realizou buscas no centro e nos bairros, e em frente a uma escola municipal, o elemento de 28 anos foi encontrado.

Após revista pessoal localizaram o celular, e o autor recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à delegacia de Polícia Civil local.