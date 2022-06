Preso homem com arma em C.Mairinck

Após tensão em estabelecimento comercial da cidade

Nesta quarta-feira (01), por volta das 23 horas em Conselheiro Mairinck, a Polícia Militar foi acionada.

Informações davam conta que uma pessoa estava portando uma arma de fogo e aparentemente tentando roubar um comércio (bar). Assim, a PM se deslocou até o endereço informado, local onde um indivíduo estava contido por populares.

Entregue para a equipe uma arma de fogo artesanal que o sujeito portava.

A PM realizou contato com adolescente (15 anos), o qual relatou que estava acompanhado com um grupo de amigos no bairro, e viu o indivíduo portando um objeto no calção, bem como indo em direção ao bar.

O suspeito foi até o estabelecimento comercial e, como estava fechado, retornou. Então, apontou uma arma de fogo em direção a ele e ao grupo de rapazes, que se afastaram. Por conta disso é que os presentes seguraram o indivíduo e retiraram a arma que trazia.

Diante dos fato, o autor e a vítima, assim como a arma, foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as providências de polícia judiciária.

Vale ressaltar que o indivíduo já é conhecido no meio policial pela prática de diversos delitos e foi encaminhado para o hospital da cidade para receber atendimento médico.