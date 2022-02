PM prende bandido do PCC com 235 kg de drogas: Cambará

Também estava com dezenas de munições de diversos calibres

Com imagens e informações exclusivas e também da PM: Em torno das dez horas desta sexta-feira, dia quatro, a Agência Local de Inteligência do 2º BPM(Batalhão da Polícia Militar/Jacarezinho) com equipes de Rádio Patrulha e Operações com Cães em parceria com o Ministério Público realizaram operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão em Cambará.

Foi preso Júlio Cézar Ronqui (Foto principal/Arquivo Npdiario), de 41 anos, de alta periculosidade.

Ele estava envolvido em diversos crimes e já encarcerado cinco vezes. Em abril de 2011, o Centro de Operações Policiais Especiais prendeu o marginal, que já integrou o PCC(Primeiro Comando da Capital) foragido da Colônia Penal Agrícola. Na ocasião, Ronqui era procurado pela Justiça desde de janeiro daquele ano, quando fugiu da Colônia onde cumpria pena por homicídio qualificado.

Segundo o delegado do COPE, Amarildo Antunes, disse na época, informações davam conta que o foragido chegaria em Curitiba depois de ter se escondido na cidade de Cambará. “Montamos uma operação e conseguimos localizá-lo no momento em que ele chegava no posto de gasolina no bairro Campina do Siqueira”.

Com denúncia de que o elemento teria em sua posse grande quantidade de entorpecente, tanto na residência, Rua Santa Luzia, quanto enterrado numa mata próxima as equipes realizaram buscas em ambos os lugares e obtiveram êxito abordando Ronqui na Ciretran(Circunscrição Regional do Trânsito) cambaraense. Ele já estava sendo monitorado.

Como resultado, foram apreendidos: 262 tabletes de maconha pesando 231 quilos, quatro tabletes de cocaína pesando 4,300 kg(totalizando 235,1 kg), uma espingarda cal. 20, R$ 1.930,00 em espécie, 02 aparelhos celulares, 03 rádios comunicadores (HT); 01 canivete, 01 arma de pressão e dezenas de munições de diversos calibres.

O indivíduo foi preso e encaminhado com os entorpecentes e demais objetos para autoridade competente.

A titulo de esclarecimento, a PM utilizou uma farmácia para realizar a pesagem do entorpecente, devido a quantidade, porém os proprietários não possuem envolvimento algum com a ocorrência. Apenas contribuíram com o trabalho policial.