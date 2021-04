PM incinera drogas em Jacarezinho

Acompanhada pelo Promotor de Justiça e pela Vigilância Sanitária

Aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 31, ocorreu a incineração de entorpecentes apreendidos em ações desenvolvidas pelo 2º Batalhão, em combate ao narcotráfico nas cidades de Jacarezinho, Ribeirão Claro e Carlópolis.

As drogas incineradas são provenientes de apreensões, nas quais, em tese, seus detentores tinham a posse do entorpecente para consumo.

Flagrados nestas situações, tais indivíduos foram presos e encaminhados para elaboração do Termo Circunstanciado, sendo essa documentação enviada ao Poder Judiciário para as demais providências da persecução penal de repressão a este delito.

Elaborados mais de 140 Termos Circunstanciados, ou seja, foram pelo menos 140 indivíduos detidos em posse de drogas, em ações realizadas pela PM.

A destruição dos entorpecentes foi acompanhada pelo Promotor de Justiça, Gabriel Tomas da Silva, e pelo Médico Veterinário da Vigilância Sanitária, Homero Bernardelli Júnior.

Vale ressaltar que trabalhos em conjunto entre a Polícia Militar, Ministério Público, Poder Judiciário e Vigilância Sanitária vêm sendo extremamente positivas no Norte Pioneiro, tanto no combate ao narcotráfico, quanto noutras situações, como, por exemplo, nas fiscalizações para o cumprimento das medidas de contenção do COVID-19.