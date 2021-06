PM evita feminicídio em Jundiaí do Sul

Tensão e pavor na cidade em plena tarde de sábado

Em torno de 13h40m deste sábado, dia cinco, no centro de Jundiaí do Sul, a PM flagrou um homem armado com uma faca ameaçando uma mulher com criança no colo, na rua Rui Barbosa.

Descontrolado, teve que ser contido inclusive com algemas.

A vítima, muito nervosa, relatou depois que estava em sua casa quando o marido chegou e lhe agrediu fisicamente, tendo conseguido fugir para a residência de sua avó.

O esposo, ainda mais inflamado, correu até o local tentando arrombar a porta, mas foi enfim preso em flagrante e levado na sequência à Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal. A faca permanece apreendida.