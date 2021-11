PM/PRF apreendem Range Rover e BMW em Ibaiti

Além de maconha em casa da Vila Guay

Confirmado: Na quinta-feira, dia 11, a Agência Local de Inteligência da PM ibaitiense prestou apoio para Polícia Rodoviária Federal em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão na Estrada do Pico Agudo, Vila Guay. No local, após estabelecer contato com o responsável e apresentar o documento, ele apresentou um tablete de maconha (54 gramas) que seria de seu uso pessoal.

Diante das buscas, a equipe da PRF ainda apreendeu objetos, documentos, veículos e dinheiro, e a PM lavrou Termo Circunstanciado de Infração Penal para o detido.

Obtidos os seguintes resultados:

✔️ 01T.C.I.P – Drogas para consumo pessoal;

✔️ 01 motocicleta apreendida, BMW, S1000RR.

✔️ 01 automóvel apreendido, Range Rover, Velar P300, SE.

✔️ Dinheiro em espécie apreendido.

✔️ 54 gramas de maconha apreendidas.