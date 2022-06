Governo destina viaturas à Patrulha Rural da Região

Para serem usadas nas diligências no campo

Exclusivo: O 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho e, em especial, a Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) da 4ª Cia de Santo Antônio da Platina, ganharam nesta segunda-feira (27) um reforço importante na frota de viaturas.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli entregaram, durante cerimônia na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, três caminhonetes L200 e uma Hillux.

Presentes na cerimônia o sargento Coutinho, cabo Santão e os soldados Jacob, Alcântara, Morais e Fernandes, além do prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo.

Ao todo, foram 250 veículos, 88 motos e seis embarcações para a Secretaria da Segurança Pública (Sesp).

A frota será distribuída para as polícias Civil, Militar e Científica, Corpo de Bombeiros e Departamento de Polícia Penal (Deppen). Além das viaturas, Ratinho Junior confirmou o repasse de 116 novas maletas de peritos criminais que serão usadas pela Polícia Científica do Paraná. O investimento total é de R$ 55,3 milhões.

“São mais de R$ 50 milhões aplicados exclusivamente na modernização das forças de segurança do Paraná. É um processo que começamos em 2019 de fortalecimento da segurança pública, que une tecnologia, inteligência, estrutura, equipamentos e pessoal”, afirmou Ratinho Junior. “O crescimento da estrutura significa mais proteção para as famílias do Paraná. E isso se reflete em diminuição da violência, com a redução dos indicadores.

“O impacto será muito positivo, ajuda em um replanejamento de toda a segurança no Paraná. A presença e a resposta das nossas polícias serão muito melhores e mais rápidas”, destacou o secretário de Estado da Segurança Pública, Wagner Mesquita.

POLÍCIA MILITAR – A Polícia Militar recebeu 20 caminhonetes, no valor de R$ 254 mil cada uma, que serão distribuídas para 17 municípios. A entrega é resultado de emendas parlamentares destinadas por deputados estaduais.