PM de Cambará prende mais três

De 27, 32 e 54 anos de idade e sem resistência

Em três situações distintas nos últimos dias, a Rádio Patrulha cumpriram mandados de prisão em Cambará.

Na primeira, as equipes estavam em patrulhamento pela Av. Brasil, quando no cruzamento com a Rua Benjamin Constant viram indivíduo (27 anos) sobre o qual recaía mandado de prisão pelo crime de tráfico. Ele foi abordado, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia local.

A segunda abordagem aconteceu na Rua Ciro Bergamaschi, onde uma mulher (32 anos) foi vista e contra ela havia mandado de prisão por tráfico de drogas. Foi presa e entregue na delegacia.

A terceira ocorrência se deu na Rua João Cavalari, onde um homem (54 anos), conhecido no meio policial e com a informação de um mandado pelo crime de tráfico, receptação e desacato, foi abordado e também preso.