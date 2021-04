PM apreende motos em 4 cidades do NP

Santo Antônio, Jacarezinho, Carlópolis e Ribeirão Claro

Em continuidade à fiscalização de trânsito com ênfase em motocicletas, neste fim de semana prolongado pelo feriado, o 2º BPM apreendeu seis motocicletas com irregularidades.

Em duas ocorrências, uma em Santo Antônio da Platina e outra em Carlópolis, menores foram abordados conduzindo as motos e foram encaminhados para as providências pertinentes e os veículos apreendidos.

Em outros dois atendimentos, Ribeirão Claro e Santo Antônio da Platina, os condutores não apresentavam Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além dos escapamentos inoperantes e/oi ineficientes.

Em Jacarezinho, o condutor foi flagrado realizando manobra perigosa e em alta velocidade, assim como ocorrência semelhante no município platinense, em ambas as ocorrências as motocicletas foram apreendidas e os condutores responderão pelo crime de direção perigosa, segundo Código Brasileiro de Trânsito (CTB).