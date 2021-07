Apreendidas arma em Salto do Itararé e droga em Siqueira

Ação conjunta das polícias civil e militar nos bairros Guabiroba e Alecrim

Agentes de Inteligência com investigadores da Polícia Civil de Siqueira Campos deram cumprimento a mandados de busca e apreensão em torno de seis horas da manhã desta quarta-feira, dia 29, nas residências de homem no bairro rural Alecrim, Salto do Itararé e residência no bairro Guabiroba, em Siqueira Campos.

No sítio, onde o idoso de 68 anos e sua esposa moram, encontrado embaixo do colchão de uma cama de casal, uma espingarda Winchester, calibre 36, e quatro munições cal. 36 intactas; e na residência do Bairro Guabiroba, onde estava presente um funcionário e sua mulher, havia num dos quartos uma bucha de maconha (cinco gramas), o qual assumiu que a droga era para seu uso.