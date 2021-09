ROCAM flagra maconheiro em SAP

Aconteceu na noite desta sexta-feira na avenida Silveira Pinto

Em patrulhamento pela cidade de Ribeirão do Pinhal em frente ao Ginásio de Esportes Marcionílio Reis Serra, conhecido como Tigrão , a ROCAM(Rondas com Aplicação de Motocicletas) se deparou com alguns elementos os quais ao avistarem a viatura demonstraram excessivo nervosismo. Foi na noite desta sexta-feira, dia 17, na avenida Silveira Pinto.

Dada voz de abordagem, e após revista pessoal, havia com um rapaz porção e duas metades de cigarros parcialmente consumidas de maconha pesando aproximadamente cinco gramas. O jovem acabou encaminhado juntamente com o entorpecente ao Pelotão Militar para confecção do Termo Circunstanciado.