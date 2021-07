Ação conjunta apreende drogas em Ribeirão do Pinhal

Cumpridos mandados em Ribeirão do Pinhal

A mobilização das forças de segurança pública Ribeiro-pinhalenses continuou nesta sexta-feira (9).

Policiais civis e militares foram às ruas e cumpriram mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça. As ordens judiciais foram cumpridas no final da tarde com várias pessoas abordadas.

A ofensiva teve como foco comercialização de entorpecentes nos bairros Eliel Brito, Ulisses Guimarães, Vila e Vila Rural.

Esconderijos de drogas foram descobertos e inquérito policial aberto para apurar o caso.

Porções de drogas e aparelhos celulares foram também apreendidos. Os desdobramentos da operação devem sair nos próximos dias.