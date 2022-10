Petistas comemoram vitória em SAP (vídeo)

Festejaram ontem à noite e preparam outra manifestação para sábado

Os petistas de Santo Antônio da Platina e região organizam uma manifestação grande para o próximo sábado, dia cinco, com caminhão de som etc, “vamos aguardar 0s ânimos ficarem serenados, respeitar a dor dos derrotados nas urnas, e comemorar de forma tranquila”. informou na noite deste domingo, dia 30, Valter Pereira, um dos líderes do partido no Norte Pioneiro. Só que os mais entusiasmados já festejaram ontem mesmo.

A legenda não tem mais a figura do coordenador regional, e sim pessoas ligadas aos mandatos dos deputados eleitos e reeleitos que fazem trabalho no NP. Na próxima escolha do novo diretório estadual, provavelmente deverá voltar o modelo de “coordenador regional”.

O presidente do diretório é Reginaldo Albano, que tem empresa de empréstimo consignado em folha no centro platinense.