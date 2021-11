Ex-governador Orlando Pessuti é pré-candidato ao Senado

Ele já foi deputado estadual, secretário de Agricultura, vice-governador e governador

O ex-governador Orlando Pessuti anunciou, no encontro do MDB em Apucarana manhã deste sábado (30), a pré-candidatura ao Senado nas eleições de outubro do ano que vem.

Uma vaga apenas estará aberta na Câmara Alta do Congresso Nacional em 2022. Pessuti já foi deputado estadual, vice-governador e governador. No discurso, disse que vai rearticular a infraestrutura para melhorar o desenvolvimento do Estado e fortalecer o municipalismo.

O encontro, com participação dos deputados estadual Anibelli Neto (presidente estadual) e federal Sérgio Souza, reuniu emedebistas de pelo menos 15 municípios da região do Vale do Ivaí (Texto: TVWEB/Ivaiporã).

