Pavimentação de estrada rural de Congonhinhas

Deputado Cobra Repórter acompanha vice-prefeito na liberação de recurso s

O vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter (PSD), esteve, nesta terça-feira (09), com o governador Carlos Massa Ratinho Junior, para a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação da estrada rural de Congonhinhas que dá acesso ao Patrimônio do Vaz e do Imbaú.

A cerimônia foi no Palácio Iguaçu, em Curitiba, e contou com a presença do vice-prefeito de Congonhinhas, Aparecido Renato Honório (Renatinho).

“Quero agradecer o governador Ratinho Junior e o secretário estadual de Agricultura, Norberto Ortigara, por atenderem esse pedido meu, do vice-prefeito de Congonhinhas e do prefeito, José Olegário Ribeiro Lopes, o Dr. Zeco. Uma estrada em boas condições contribui, sem dúvida, para uma renda maior de quem vive do campo”, disse o deputado Cobra Repórter.

Os recursos fazem parte do programa Estradas da Integração, coordenado pela secretaria estadual de Agricultura e do Abastecimento (Seab). Esse é o maior programa de pavimentação de estradas rurais do Paraná nos últimos 30 anos, que vem para melhorar a logística para atender a agricultura familiar e o agronegócio paranaense.