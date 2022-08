Paulo Martins e Jair Bolsonaro juntos em nova agenda no PR

Candidato ao Senado viaja junto com presidente desde Brasília

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou ao Paraná nesta quarta-feira (31). E o deputado federal Paulo Eduardo Martins (PL-PR), candidato de Bolsonaro ao Senado, acompanha o presidente da República, como tem acontecido em todas as vindas dele ao estado, desde o início do mandato.

Na programação, uma passagem por Foz do Iguaçu no período da manhã, e Paulo Martins integra a comitiva presidencial que saiu de Brasília logo cedo para o compromisso oficial do presidente.

No oeste, o grupo fez uma visita técnica às obras da Ponte de Integração Brasil-Paraguai, com a presença também do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), outro aliado importante de Paulo Martins.

No período da tarde, Jair Bolsonaro tem agenda de campanha em Curitiba. Está programada uma motociata, com concentração por volta das 14 horas e saída por volta das 16 horas, da Rua Velay Bolivar Grandó, esquina com a Avenida Comendador Franco.

No trajeto, está o Viaduto Capanema, as avenidas Mariano Torres, Marechal Deodoro, Marechal Floriano Peixoto, as ruas Candido Lopez, Ébano Pereira e Luiz Xavier, com chegada prevista por volta das 17 horas na Boca Maldita. E, na sequência, um grande comício, previsto para às 18 horas.

“Tenho certeza de que, novamente, uma multidão vai às ruas, para mostrar que o Paraná é verde e amarelo, conservador e apoia o presidente”, afirma Paulo Eduardo Martins.

Ainda no mês de maio, durante visita à Expoinga, em Maringá, Jair Bolsonaro já havia anunciado que seu nome para concorrer ao Senado da República era Paulo Eduardo Martins, um velho conhecido e colega da Câmara de Deputados.

Depois, reforçou diversas vezes a posição e agora, em meio à campanha, também tem pedido votos para Martins. “Gravamos juntos a propaganda eleitoral, o presidente tem me prestigiado sempre em suas lives e esse apoio constante é fundamental. E agora, estaremos juntos novamente. Quem é Bolsonaro, entende que meu nome é o ideal para lutar pelas nossas bandeiras no Senado e a presença dele aqui ao meu lado é importante demais”.

E complementa: “É preciso coragem para enfrentar os temas difíceis, estar presente e ter coerência. Eu nunca mudei de lado ou de convicções, por isso, Bolsonaro está comigo”, afirma, entusiasmado.