Partido Progressistas reúne lideranças em encontro histórico (vídeo)

Filiações consolidam PP entre as principais forças políticas do Paraná

Muito entusiasmo num evento que reuniu mais de 700 pessoas, no sábado (12), em Curitiba, o Progressistas (PP) filiou deputados federais, estaduais, prefeitos, empresários e lideranças para fortalecer a legenda na disputa das eleições de outubro. O ato contou com a participação de membros da executiva nacional da legenda, do governador Carlos Massa Ratinho Jr (PSD) e do vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD). O Npdiario foi o único jornal do Norte/Norte Pioneiro presente no encontro.

O ministro-chefe da Casa Civil, senador Ciro Nogueira (PP-PI), disse que a chegada de novos integrantes consolida o PP como uma das principais forças políticas do Paraná. “O Progressistas na última eleição quase se tornou o maior partido do país. Estamos muito consolidados e em especial aqui no Estado do Paraná, que conseguiu atrair uma série de lideranças expressivas. Acredito que é a melhor chapa”.

O presidente da Câmara, deputado federal Arthur Lira (PP-AL), afirmou que a meta é ampliar as bancadas na Câmara e no Senado com o objetivo de assegurar apoio às reformas que o país necessita.

“Nós vamos fazer do nosso partido, o partido que vai dar sustentação para o progresso do nosso Brasil”, destacou. “Estamos trazendo para nosso partido os melhores quadros que queiram renovar e manter um Congresso altivo, liberal e progressista”, acrescentou Lira.

O presidente do PP em exercício, deputado federal Claudio Cajado (PP-BA), destacou o crescimento da legenda no Paraná nos últimos anos. “Nós sairemos daqui convictos de que o nosso partido ganhou grandes quadros. Quadros de peso e de capacidade, que vem a contribuir”.

FILIADOS– Muitos novos nomes entraram na legenda neste sábado: os deputados federais Christiane Yared, Pedro Deboni Lupion e Evandro Roman, os deputados estaduais Guto Silva (pré-candidato ao senado) e Tião Medeiros, o prefeito de Pinhalão Dionísio Alencar, a ex-tenista olímpica Gisele Miró, o campeão de MMA Wanderlei Silva, o presidente da Fetranspar coronel da Malucelli, a liderança bolsonarista Keyla Ávila, a ex-vereadora de Curitiba Julieta Reis, a empresária de São Miguel do Iguaçu, Kátia e o empresário de Telêmaco Borba, Ike Kroll. Alguns do Norte Pioneiro já estavam filiados, como Edinho Vieira e Paulo Leonar, ambos pré-candidatos a deputado federal.

BANCADAS – A presidente estadual do PP, deputada Maria Victória, disse que o partido possui estrutura em 98% das cidades paranaenses e destacou o crescimento das bancadas estadual e federal. Com as filiações o PP passou a ter cinco integrantes na Câmara Federal e outros cinco na Assembleia.

“Uma alegria enorme receber tantos líderes, tantas pessoas de bem que praticam a boa política. É o primeiro grande evento de filiação do ano e estamos muito contentes com essas vindas que só agregam nosso partido”, salientou.

“Nós estamos aliados ao governador Ratinho Júnior e também ao presidente Jair Bolsonaro e vamos com certeza caminhar juntos. Isso já está definido”, adiantou Maria Victoria.

ALIANÇA PP-PSD – A presença do governador Carlos Massa Ratinho Jr no evento reforçou a aliança PP-PSD para as eleições de outubro. “Estamos trazendo o presidente da Câmara, Arthur Lira, o Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil e o governador Ratinho para receber importantes lideranças políticas do Paraná que se somam neste projeto de reeleição de Bolsonaro e Ratinho Júnior”, pontuou o líder do governo Bolsonaro na Câmara, deputado Ricardo Barros.

O governador destacou que o Paraná hoje possui um ambiente de paz política. “Hoje é um evento importante e estamos demostrando que a velha política ficou para trás e que o Paraná olha para o futuro, olha para a união e para o bem do nosso estado, com a construção de parcerias para atrair cada vez mais investimentos para o Paraná”.

“Queremos ter uma aliança que vem ao encontro das mudanças que estamos fazendo pelo Paraná. Temos que fortalecer e reafirmar a parceria que nós temos com o Governo Federal, com investimentos aqui no Estado”, disse o governador.

PRESENÇAS– Também participaram do evento a deputada federal e Procuradora da mulher na Câmara dos Deputados, Celina Leão (PP-DF), a deputada federal Luisa Canziani (PSD), os deputados federais Toninho Wandscheer (PROS) e Vermelho (PSD), a ex-governadora do Paraná e conselheira da Itaipu, Cida Borghetti, os deputados estaduais Hussein Bakri (PSD) e Luiz Carlos Martins (PP), as prefeitas de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt (PSD) e Imbaú, Daiane Sovinski (PR), os prefeito de Londrina, Marcelo Belinatti (PP), de Cornélio Procópio, Amin Hannouche (PSD) e de Castro, Moacyr Fadel (Patriota), vereadores de Curitiba Oscalino do Povo (PP) e Nori Seto (PP), o empresário e locutor de rodeios Marcos Brasil (PP), o ex-deputado federal Dilceu Sperafico (PP) e o ex-prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PP).

